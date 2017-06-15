Алтайская компания разработала чудо-светильники для роста растений

Алтайская компания «Энергосберегающие технологии» планирует в 2017 году начать выпуск фитосветильников, стимулирующих рост растений.

Организация получила первый в Сибири сертификат на выпуск такой продукции. Предварительные лабораторные исследования подтвердили, что новые светильники дают прирост биомассы растения от 20 до 30%. Продукция прошла все испытания и соответствует требованиям безопасности, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Стоит отметить, что компания «Энергосберегающие технологии» является лауреатом регионального этапа конкурса Национальной премии «Золотой Меркурий». Сейчас ей светит многообещающий контракт с золотодобывающей казахской компанией «Майкаинзолото» на поставку сверхмощных прожекторов для освещения карьеров. Светильники будут устанавливать на мачты высотой более 30 метров.

Также компания занималась архитектурным освещением здания Правительства Алтайского края. Было установлено 25 светодиодных прожекторов с фокусированным светом.

«Новая система освещения позволила не только подчеркнуть архитектуру здания, но и более чем в три раза снизить энергопотребление в сравнении с прежней подсветкой», – говорит Директор по развитию компании Николай Мошков.

Фото: официальный сайт Алтайского края.