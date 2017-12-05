Алтайские и британские ученые сделали открытие в археологии

Ученые всегда считали, что развитое земледелие пришло на Алтай лишь с переселением сюда русских. Оказалось, это не так. По крайней мере, об этом заявили барнаульские ученые, которые сотрудничают с британским университетом.

Археологи из Алтайского края приехали в лабораторию Королевского университета Белфаста в Великобритании. Там они вместе с местными специалистами проводили анализ образцов предметов, найденных во время раскопок на территории лесостепного Алтая. В частности, определяли и диету древнего человека. Выяснилось, что в конце эпохи бронзы (XII – X века до нашей эры) люди в этих местах употребляли в пищу зерновые культуры, например, просо.

Подтвердил эту информацию точный изотопный сигнал, полученный при изучении останков костей древнего человека с помощью специальной лабораторной установки.

Ранее ученые находили в древней керамике с Алтая зерна пшеницы. Но ограничивались лишь предположениями.

Традиционно считалось, что развитое земледелие появилось на Алтае с приходом русских. До этого оно могло быть связано с Ближним Востоком и Китаем, сообщают в АлтГУ.