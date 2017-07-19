Алтайские пещеры помогут ученым изменить историю происхождения человека

Новосибирские археологи собираются изменить представление о происхождении человека, исследовав алтайские пещеры.

Специалисты изучают Денисову пещеру в Солонешенском районе, а также Чагырскую и Страшную – в Краснощековском. Для того, чтобы провести подробные исследования находок, в Новосибирском государственном университете открывают научный центр «Новая археология».

Ученые собираются применить новейшие цифровые методы исследования, цифровые способы фиксации находок — системы штрих-кодов и QR-кодов. Также будет осуществлена 3D-визуализация. Специалистам предстоит выяснить, как пересекались и в целом сосуществовали в Южной Сибири денисовцы, неандертальцы и человек современного типа, сообщают в НГУ.

В проекте также примут участие археологи из Франции, Польши, Израиля. Ученые уверены, что по итогам исследований могут измениться представления о хронологии событий, географии формирования человека и особенностях взаимоотношений различных видов человека.