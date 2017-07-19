Алтайские пещеры помогут ученым изменить историю происхождения человека

Александр
Автор: Александр Июль 19, 2017 15:45

Новосибирские археологи собираются изменить представление о происхождении человека, исследовав алтайские пещеры.

Специалисты изучают Денисову пещеру в Солонешенском районе, а также Чагырскую и Страшную – в Краснощековском. Для того, чтобы провести подробные исследования находок, в Новосибирском государственном университете открывают научный центр «Новая археология».

Ученые собираются применить новейшие цифровые методы исследования, цифровые способы фиксации находок — системы штрих-кодов и QR-кодов. Также будет осуществлена 3D-визуализация. Специалистам предстоит выяснить, как пересекались и в целом сосуществовали в Южной Сибири денисовцы, неандертальцы и человек современного типа, сообщают в НГУ.

В проекте также примут участие археологи из Франции, Польши, Израиля. Ученые уверены, что по итогам исследований могут измениться представления о хронологии событий, географии формирования человека и особенностях взаимоотношений различных видов человека. 

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Александр
Автор: Александр Июль 19, 2017 15:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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