Алтайские школьники поедут на летнюю смену в МГУ

На летнюю смену МГУ «Ланат» отправляется 16 юных ученых из Алтайского края. Они победили в конкурсе научно-технического творчества и получили путевки в Москву.

В столицу поедут 13 человек из Барнаула и трое из Рубцовска. Они станут участниками профильной смены, на которую съедутся дети, увлекающиеся наукой и добившиеся в ней весомых результатов. Юные ученые заедут в детский санаторий Управления делами президента РФ «Поляны» в Москве. Все расходы на путевки и доставку детей взяли на себя СГК и благотворительный фонд Андрея Мельниченко.

Большинство ребят представляли на конкурс работы по физике, но нашлись и те, кто выполнял задание еще и по математике, сообщают в СГК.

В столице школьникам предстоит подготовить научный проект под руководством опытных наставников и защитить его перед конкурсной комиссией.