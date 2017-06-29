Алтайские школьники поедут на летнюю смену в МГУ

На летнюю смену МГУ «Ланат» отправляется 16 юных ученых из Алтайского края. Они победили в конкурсе научно-технического творчества и получили путевки в Москву.
В столицу поедут 13 человек из Барнаула и трое из Рубцовска. Они станут участниками профильной смены, на которую съедутся дети, увлекающиеся наукой и добившиеся в ней весомых результатов. Юные ученые заедут в детский санаторий Управления делами президента РФ «Поляны» в Москве. Все расходы на путевки и доставку детей взяли на себя СГК и благотворительный фонд Андрея Мельниченко.
Большинство ребят представляли на конкурс работы по физике, но нашлись и те, кто выполнял задание еще и по математике, сообщают в СГК.
В столице школьникам предстоит подготовить научный проект под руководством опытных наставников и защитить его перед конкурсной комиссией.
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