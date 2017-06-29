Алтайские школьники поедут на летнюю смену в МГУ

Александр
Автор: Александр Июнь 29, 2017 19:46

На летнюю смену МГУ «Ланат» отправляется 16 юных ученых из Алтайского края. Они победили в конкурсе научно-технического творчества и получили путевки в Москву. 

В столицу поедут 13 человек из Барнаула и трое из Рубцовска. Они станут участниками профильной смены, на которую съедутся дети, увлекающиеся наукой и добившиеся в ней весомых результатов. Юные ученые заедут в детский санаторий Управления делами президента РФ «Поляны» в Москве. Все расходы на путевки и доставку детей взяли на себя СГК и благотворительный фонд Андрея Мельниченко.

Большинство ребят представляли на конкурс работы по физике, но нашлись и те, кто выполнял задание еще и по математике, сообщают в СГК.

В столице школьникам предстоит подготовить научный проект под руководством опытных наставников и защитить его перед конкурсной комиссией. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 29, 2017 19:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

    Читать статью
  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

    Читать статью
  • Александр

    Александр

    На сварчика когда документы сдовать,

    Читать статью
  • Россиянин

    Россиянин

    Предлагаю дать в морду депутату Государственной Думы - за оскорбление чести и достоинства гражданина РФ и разжигание ненависти к национальной…

    Читать статью
  • оксана

    оксана

    Здесь учат на налоговую инспекцию?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии