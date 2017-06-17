Алтайские ученые придумали облепиховый чай с особым нанопорошком

Александр
Автор: Александр Июнь 17, 2017 09:45

Научно-производственная фирма «Алтайский букет» начала выпускать пакетированный чай Golden Mix. Главным его компонентом является облепиха, содержащая более 200 биоактивных веществ и витаминов. 

Также в составе чая особый комплекс на основе нанопорошка из коры и побегов облепихи, в которых содержится высокая концентрация серотонина – «гормона счастья», информирует официальный сайт Алтайского края.

Комплекс разрабатывали ученые из области биоиндустрии растительного сырья, врачи, биологи и диетологи. В будущем компания намерена выпустить чай ассорти из нескольких разновидностей облепихового чая.  

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Александр
Автор: Александр Июнь 17, 2017 09:45
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