Алтайские ученые придумали облепиховый чай с особым нанопорошком

Научно-производственная фирма «Алтайский букет» начала выпускать пакетированный чай Golden Mix. Главным его компонентом является облепиха, содержащая более 200 биоактивных веществ и витаминов.
Также в составе чая особый комплекс на основе нанопорошка из коры и побегов облепихи, в которых содержится высокая концентрация серотонина – «гормона счастья», информирует официальный сайт Алтайского края.
Комплекс разрабатывали ученые из области биоиндустрии растительного сырья, врачи, биологи и диетологи. В будущем компания намерена выпустить чай ассорти из нескольких разновидностей облепихового чая.
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