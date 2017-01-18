Алтайские ученые разрабатывают препарат для терапии онкологии

Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 01:45

Ученые Российско-Американского противоракового центра АлтГУ начали работу над лекарством для терапии онкозаболеваний. В основу лекарственного препарата легли синтетические пептиды.

Новое лекарство будет взаимодействовать с молекулами, участвующими в регуляции иммунного ответа человеческого организма. Такие препараты могут быть использованы как для терапии онкологических заболеваний, так и при аутоиммунных заболеваниях.

В планах — разработка шести препаратов. Это будут разноплановые лекарства, но смысл их действий один.

Финансирование проекта рассчитано на три года. Ученые АлтГУ создадут препараты, готовые пройти серьезную фармакологическую и доклиническую оценку.

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Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 01:45
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