Алтайские ученые создали единственный в своем роде фермент для сыра

Ученые Алтайского госуниверситета в Алтайском крае разработали фермент для производства сыра, какой больше нигде не выпускают. Это один из проектов вуза, получивших грантовую поддержку Совета по развитию биотехнологий при губернаторе региона.

Рекомбинированный химозин – и есть уникальный импортозамещающий фермент, сообщают в вузе.

«Химозин, чтобы стать активным и соответственно применимым в сыроделии, должен приобрести определенную структуру, или, проще говоря, свернуться. Процесс сворачивания могут обеспечивать дополнительные белки. Наша проектная группа разработала конструкцию, в которую помимо химозина вошел дополнительный белок-помощник тиоредоксин, обеспечивающий его сворачивание», – пояснил руководитель проекта, кандидат биологических наук, доцент кафедры органической химии вуза, завлабораторией иммунохимии Дмитрий Щербаков.

Ученый утверждает, подобного препарата никто еще не делал. Фермент обладает лучшими характеристиками среди аналогов. Сейчас его тестируют в Сибирском НИИ сыроделия. К концу года ученые планируют получить после тестирования его технологические характеристики. Затем ферменту, возможно, будет присвоено специальное название.