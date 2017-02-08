Алтайские вузы отмечают День науки

В честь Дня российской науки в вузах Алтайского края пройдет много увлекательных мероприятий. Интересную программу представит классический университет.
Сегодня, 8 февраля, в Алтайском государственном университете состоится торжественное заседание объединенного научно-технического совета, где будут презентованы основные достижения научно-инновационной деятельности вуза в 2016 году. Кульминацией мероприятия станет награждение научных и творческих коллективов, молодых ученых, чьи заслуги впервые отметят особым знаком – статуэткой «Пламя науки».
Накануне в вузе прошел марафон открытых научно-популярных лекций «Научные исследования ученых АлтГУ за рубежом», в рамках которого выступили представители трех факультетов – биологического, исторического и социологического с рассказом о том, насколько интересна и разнообразна в географическом плане настоящая исследовательская работа.
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