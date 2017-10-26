Алтайский край стал первым в Сибири по применению технологических инноваций

Александр
Автор: Александр Октябрь 26, 2017 17:47

Регион вошел в десятку лучших регионов по использованию технологических инноваций на предприятиях. По этому показателю мы на девятом месте в стране и на первом – в Сибири. Такие данные привела Федеральная служба государственной статистики за 2016 год. 

Удельный вес организаций, использующих инновации в крае, – 11,8%. Среднее значение по России – 7,3%, сообщает Минэкономразвития Алтайского края.

Как отмечают в ведомстве, у нас в крае особое внимание уделяют развитию научного потенциала компаний. В прошлом году в организациях региона работало 144 научно-исследовательских и проектно-конструкторских подразделений. К примеру, в 2007 году их было только 57. 

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Александр
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