Алтайский край стал первым в Сибири по применению технологических инноваций

Регион вошел в десятку лучших регионов по использованию технологических инноваций на предприятиях. По этому показателю мы на девятом месте в стране и на первом – в Сибири. Такие данные привела Федеральная служба государственной статистики за 2016 год.

Удельный вес организаций, использующих инновации в крае, – 11,8%. Среднее значение по России – 7,3%, сообщает Минэкономразвития Алтайского края.

Как отмечают в ведомстве, у нас в крае особое внимание уделяют развитию научного потенциала компаний. В прошлом году в организациях региона работало 144 научно-исследовательских и проектно-конструкторских подразделений. К примеру, в 2007 году их было только 57.