Алтайский край заключил соглашение с Российскими космическими системами

Александр
Автор: Александр Январь 9, 2018 11:45

Правительство Алтайского края подписало соглашение о сотрудничестве с холдингом «Российские космические системы», входящим в Госкорпорацию «Роскосмос». Договор предполагает совместную деятельность по развитию и использованию ресурсов космической деятельности. 

Подписи под документом поставили глава региона Александр Карлин и гендиректор РКС Андрей Тюлин. В рамках соглашения холдинг и краевое правительство будут внедрять в крае информационные системы, работающие на основе космических систем дистанционного зондирования Земли, связи и навигации.

Появится, например, виртуальная модель территорий региона, которая будет постоянно обновляться. Она позволит отслеживать, анализировать и документировать процессы в сельском хозяйстве, строительстве, межевании земель и других областях экономики.

«Использование современных геоинформационных систем должно стать нормой для наших органов государственной власти и местного самоуправления», – сказал Александр Карлин.

Кроме того, в крае будут развивать Сеть высокоточного спутникового позиционирования. Она позволит с сантиметровой точностью выполнять измерения для нужд строительства.

Регион сможет запустить новые виды услуг от ускорения административных процедур до использования роботизированных систем в промышленности и сельском хозяйстве.

Будут развиваться системы точного земледелия и экоконтроля, специалисты создадут электронные карты полей, мониторинга развития и состояния сельхозкультур, сообщает пресс-служба губернатора. 

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Александр
Автор: Александр Январь 9, 2018 11:45
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