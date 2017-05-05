АлтГУ запустил новую метеостанцию в Чемале

Александр
Автор: Александр Май 5, 2017 02:45

Ученые Алтайского госуниверситета запустили в работу новую метеорологическую станцию на территории учебных практик вуза «Чемал», которая находится в республике Алтай. 

Метеостанция оснащена автоматическими датчиками, которые будут круглосуточно фиксировать атмосферное давление, интенсивность солнечной радиации, температуру воздуха и его влажность, количество осадков и влажность почвы.

Аппарат устанавливали и.о. проректора по научному и инновационному развитию Евгений Попов и доцент кафедры радиофизики и теоретической физики Всеволод Щербинин.

У станции автономное питание. Над датчиком температуры атмосферного воздуха расположена солнечная батарея. Система полностью готова к работе и уже начала фиксировать данные.

Такие же станции устанавливали ранее на базах учебных практик вуза «Озеро Красилово» в Косихинском районе и «Голубой утес» в Чарышском районе. Практиковаться с оборудованием смогут студенты эколого-географического профиля, сообщают в университете.

Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

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