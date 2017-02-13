Алюминиевая посуда смертельно опасна – ученые

Группа исследователей провела эксперимент и выявила, какая посуда угрожает здоровья человека.

Выяснилось, что алюминиевая посуда несет угрозу здоровью человека. Она имеет много примесей, так как ее зачастую делают из различного алюминиевого лома.

По словам ученых, во время приготовления пищи в посуде такого рода выделяются мышьяк и кадмий.

Между тем, установлено, что алюминиевая посуда вызывает развитие сердечно-сосудистых патологий.