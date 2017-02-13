Алюминиевая посуда смертельно опасна – ученые

Александр
Автор: Александр Февраль 13, 2017 10:45

Группа исследователей провела эксперимент и выявила, какая посуда угрожает здоровья человека.

Выяснилось, что алюминиевая посуда несет угрозу здоровью человека. Она имеет много примесей, так как ее зачастую делают из различного алюминиевого лома.

По словам ученых, во время приготовления пищи в посуде такого рода выделяются мышьяк и кадмий.

Между тем, установлено, что алюминиевая посуда вызывает развитие сердечно-сосудистых патологий.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 13, 2017 10:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии