Американские биологи узнали, как спастись от укусов комаров

Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2018 11:45

Комары способны помнить «запах опасности». Почуяв его, они полетят в другую сторону, чтобы снова не получить отпор. К такому выводу пришли американские ученые из Вашингтонского университета в США. Их выводы помогут создать новое средство от комаров, переносящих опасные заболевания. 

В во время эксперимента самок желтолихорадочного комара помещали в камеру с тканью и запахами разных людей и мышей. Когда подопытные на нее садились, ученые с помощью вибрации симулировали защиту жертвы от укусов, сообщает «РИА Новости».

Спустя ровно сутки комаров выпустили в другом месте, где было два коридора: по одному ученые пустили воздух без запаха, а по другому – с запахами из предыдущего эксперимента. Насекомые летели по тому коридору, где не было опасных запахов.

Ученые считают, что комары запоминают запахи благодаря дофамину. Генетически модифицированные особи, у которых этот гормон вырабатывался плохо, не различали ароматы.

По мнению авторов исследования, их открытие полезно для медицины. К примеру, если нарушить выработку дофамина у комаров, насекомые перестанут узнавать запахи людей и бояться резких движений.

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Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2018 11:45
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