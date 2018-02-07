Американские биологи узнали, как спастись от укусов комаров

Комары способны помнить «запах опасности». Почуяв его, они полетят в другую сторону, чтобы снова не получить отпор. К такому выводу пришли американские ученые из Вашингтонского университета в США. Их выводы помогут создать новое средство от комаров, переносящих опасные заболевания.

В во время эксперимента самок желтолихорадочного комара помещали в камеру с тканью и запахами разных людей и мышей. Когда подопытные на нее садились, ученые с помощью вибрации симулировали защиту жертвы от укусов, сообщает «РИА Новости».

Спустя ровно сутки комаров выпустили в другом месте, где было два коридора: по одному ученые пустили воздух без запаха, а по другому – с запахами из предыдущего эксперимента. Насекомые летели по тому коридору, где не было опасных запахов.

Ученые считают, что комары запоминают запахи благодаря дофамину. Генетически модифицированные особи, у которых этот гормон вырабатывался плохо, не различали ароматы.

По мнению авторов исследования, их открытие полезно для медицины. К примеру, если нарушить выработку дофамина у комаров, насекомые перестанут узнавать запахи людей и бояться резких движений.