Американские студенты сварят пиво на Луне

Студенты из Калифорнии проведут эксперимент и попробуют сварить пиво на Луне.
Планируется, что в условиях невесомости они смогут получить пивную закваску.
Поясним, на борт космического корабля доставят все составные компоненты пивного сырья, которые смешают в условиях невесомости.
Как только космическое судно достигнет Луны, компоненты смешаются между собой с помощью открытия соединяющих отсеки задвижек, передает портал наш сайт.
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