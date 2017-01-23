Американские студенты сварят пиво на Луне

Студенты из Калифорнии проведут эксперимент и попробуют сварить пиво на Луне.

Планируется, что в условиях невесомости они смогут получить пивную закваску.

Поясним, на борт космического корабля доставят все составные компоненты пивного сырья, которые смешают в условиях невесомости.

Как только космическое судно достигнет Луны, компоненты смешаются между собой с помощью открытия соединяющих отсеки задвижек, передает портал наш сайт.