Американские ученые нарисовали нано-смайлики

Физики из Соединенных штатов Америки использовали лазер для создания простых рисунков на коллоидных кристаллах из сферических частиц оксида кремния. Коллоидные кристаллы – это система близких по размеру объектов субмикронного размера.

Ученым удалось создать механизм, позволяющий структурировать поверхность кристаллов. Во время облучения пучок расталкивал частицы, будто «плавил» их. После этого изменялись границы между зернами кристалла, то есть происходила рекристаллизация.

Этот способ помог специалистам не только рисовать смайлики и сердечки внутри кристаллов. Благодаря ему они научились менять их форму, и теперь смогут изучить дефекты и механизмы движения в подобных объектах, пишет Runews24.