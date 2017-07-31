Американские ученые нашли место обитания инопланетян

Кажется, уфологи могут найти инопланетян везде, даже в картонной коробке из-под холодильника. Зато у настоящих ученых с этой «игрой в прятки» туго. В Солнечной системе инопланетян пока не обнаружили. И вот, наконец, появилась гипотеза: пришельцы могут «водиться» в Альфа Центавре.

Группа американских ученых организовала уникальное исследование, которое показало, где обитают «зеленые человечки», пишет «Федеральное агентство новостей». Жизнь точно должна быть в системе Альфа Центавра, ведь там есть планета, очень похожая на Землю по своим характеристикам. Вероятность жизни на ней очень высока.

Правда, при имеющихся технологиях путь к этой планете будет длиться как минимум 10 тысяч лет, заявили ученые.

Некоторые СМИ отмечают, знаменитый физик Стивен Хокинг знает, как сократить это время до 20 лет. Он предлагает создать микроскопический летательный аппарат со специальным парусом. Крохотный космический корабль будет перемещаться в тысячи раз быстрее.

Напомним, ранее астрономы выяснили, что будет, если вылить на Солнце гигантское ведро воды.