Американские ученые нашли новый метод борьбы с супербактериями

Биохимики из США провели новые исследования и модифицировали структуру антибиотика ванкомицина.
По сообщениям СМИ, теперь лекарство убивает микробы, которые ранее выработали устойчивость к данному препарату в оригинальной его версии.
«Он действует на бактерии тремя разными путями, благодаря чему его «живучесть» многократно возросла», — рассказал биохимик Дейл Боуджер.
По словам Боуджера, его команда уже несколько лет занимается новыми версиями антибиотика ванкомицина.
Биохимики надеются, что сейчас создали лекарство, которое сможет давать отпор бактериям около 50 лет, пишут РИА Новости.
Фото: pixabay.com
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