Анализ ДНК «родни Тутанхамона» шокировал ученых

Александр
Автор: Александр Июнь 8, 2017 15:46

Группа исследователей провела масштабный анализ ДНК 90 египетских мумий. Результаты шокировали, ведь долгое время считалось, что древние египтяне были африканцами.

Благодаря новому исследованию ученые узнали о чертах лица, болезнях и даже татуировках людей которых забальзамировали. Специалисты заинтересовались коллекцией Тюбингенского университета и Феликса фон Лушана.

Эксперты выразили уверенность в том, что ДНК мумифицированных египтян во многом напоминала ДНК современных жителей южной Европы, где сейчас находятся Израиль, Иордания, Сирия, Ливан, Грузия и Абхазия, среди «родственников Тутанхамона» есть турки.

Научная работа, посвящённая расшифровке ДНК мумий, была опубликована в журнале Nature Communications.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Июнь 8, 2017 15:46
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