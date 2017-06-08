Анализ ДНК «родни Тутанхамона» шокировал ученых

Группа исследователей провела масштабный анализ ДНК 90 египетских мумий. Результаты шокировали, ведь долгое время считалось, что древние египтяне были африканцами.
Благодаря новому исследованию ученые узнали о чертах лица, болезнях и даже татуировках людей которых забальзамировали. Специалисты заинтересовались коллекцией Тюбингенского университета и Феликса фон Лушана.
Эксперты выразили уверенность в том, что ДНК мумифицированных египтян во многом напоминала ДНК современных жителей южной Европы, где сейчас находятся Израиль, Иордания, Сирия, Ливан, Грузия и Абхазия, среди «родственников Тутанхамона» есть турки.
Научная работа, посвящённая расшифровке ДНК мумий, была опубликована в журнале Nature Communications.
Фото: pixabay.com
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