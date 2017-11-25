Аномалия: на Солнце пропали все пятна

Александр
Автор: Александр Ноябрь 25, 2017 11:46

В настоящее время солнечные пятна уже не такое загадочное явление, как, например, в середине прошлого тысячелетия. В настоящее время удивить можно лишь отсутствием пятен на Солнце.

Каждый обитатель нашей планеты в курсе, что на главном источнике тепла и света находятся небольшие потемнения, которые сложно рассмотреть без специальных приспособлений. Астрофизики сообщили, что на стороне Солнца, обращенной к Земле, пропали все пятна.

Более того, ученые предполагают, что пятен нет и на другой стороне звезды. Такое явление связано с повышенным уровнем солнечной активности. Эксперты говорят, что сейчас Солнце близко «по внешнему виду к идеальному объекту, без каких-либо недостатков», пишут «Известия».

Напоним, в сентября произошла серия солнечных вспышек, которые сильно отразились на магнитном поле Земли.

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Александр
Автор: Александр Ноябрь 25, 2017 11:46
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