Аномалия: Целая планета вышла из недр черной дыры

Исследователи и ученые продолжают разгадывать тайны космоса, одной из таких является черная дыра. Что внутри этой совсем незнакомой для физики системы? Какие законы там действуют? Как идет время в черной дыре? Как она притягивает объекты? Эти вопросы остаются без ответов.

Накануне СМИ опубликовали информацию о том, что сотрудники NASA сумели зафиксировать аномальное поведение одной из черных дыр. Речь идет о том, что черную дыру покинул некий неопознанный объект.

Такое открытие удалось сделать с помощью одного из орбитальных телескопов NASA. Предварительный анализ, по словам американских специалистов, указывает на тот факт, что покинувшее черную дыру тело является планетой.

С точки зрения теории, а не практики, черные дыры могут лишь притягивать к себе объекты, но не отталкивать их. Сейчас данная аномалия тщательно проверяется учеными.