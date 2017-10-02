Аномалия: Целая планета вышла из недр черной дыры

Исследователи и ученые продолжают разгадывать тайны космоса, одной из таких является черная дыра. Что внутри этой совсем незнакомой для физики системы? Какие законы там действуют? Как идет время в черной дыре? Как она притягивает объекты? Эти вопросы остаются без ответов.
Накануне СМИ опубликовали информацию о том, что сотрудники NASA сумели зафиксировать аномальное поведение одной из черных дыр. Речь идет о том, что черную дыру покинул некий неопознанный объект.
Такое открытие удалось сделать с помощью одного из орбитальных телескопов NASA. Предварительный анализ, по словам американских специалистов, указывает на тот факт, что покинувшее черную дыру тело является планетой.
С точки зрения теории, а не практики, черные дыры могут лишь притягивать к себе объекты, но не отталкивать их. Сейчас данная аномалия тщательно проверяется учеными.
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