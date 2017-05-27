Аномалия: ученые нашли необычные древние галактики

Ученые из США и Германии обнаружили древние галактики. Удивительно, что в них звезды рождаются в сотни раз быстрее, чем в Млечном Пути.
По данным специалистов, эти звездные системы образовались спустя 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва, передает Лента.ру.
Объекты вмещают в себе сотни миллиардов звезд. Таким образом, сверхмассивные черные дыры располагаются в областях Вселенной, где плотность материи очень высока.
Именно такие условия благоприятны для появления аномальных галактик.
Фото: pixabay.com
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