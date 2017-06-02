Apple открестится от целого ряда популярных моделей

Корпорация Apple откажется от поддержки целого ряда гаджетов уже этим летом.

Как рассказали официальные представители, причина заключается в том, что они будут включены в список устаревших девайсов.

Чаще всего такие меры принимаются с теми устройствами, которые были выпущены около семи лет назад. К таким моделям тяжело найти комплектующие.

Список гаджетов, которые попадут в утиль, обычно появляются на официальном сайте Apple.

На данный момент известно, что Apple перестанет выпускать обновления для 17-дюймового MacBook Pro 2009 года, MacBook Air и MacBook Pro 2011 года, а также AirPort Express 802.11n первого поколения.