Apple открестится от целого ряда популярных моделей

Корпорация Apple откажется от поддержки целого ряда гаджетов уже этим летом.
Как рассказали официальные представители, причина заключается в том, что они будут включены в список устаревших девайсов.
Чаще всего такие меры принимаются с теми устройствами, которые были выпущены около семи лет назад. К таким моделям тяжело найти комплектующие.
Список гаджетов, которые попадут в утиль, обычно появляются на официальном сайте Apple.
На данный момент известно, что Apple перестанет выпускать обновления для 17-дюймового MacBook Pro 2009 года, MacBook Air и MacBook Pro 2011 года, а также AirPort Express 802.11n первого поколения.
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