Apple открестится от целого ряда популярных моделей

Александр
Автор: Александр Июнь 2, 2017 19:45

Apple открестится от целого ряда популярных моделей

Корпорация Apple откажется от поддержки целого ряда гаджетов уже этим летом.

Как рассказали официальные представители, причина заключается в том, что они будут включены в список устаревших девайсов.

Чаще всего такие меры принимаются с теми устройствами, которые были выпущены около семи лет назад.  К таким моделям тяжело найти комплектующие.

Список гаджетов, которые попадут в утиль, обычно появляются на официальном сайте Apple.

На данный момент известно, что Apple перестанет выпускать обновления для 17-дюймового MacBook Pro 2009 года, MacBook Air и MacBook Pro 2011 года, а также AirPort Express 802.11n первого поколения.

Apple открестится от целого ряда популярных моделей

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Александр
Автор: Александр Июнь 2, 2017 19:45
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