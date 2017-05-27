Археологи АлтГУ проверят «грифона» и «дракона», найденных в Белокурихе

Александр
Автор: Александр Май 27, 2017 02:45

Археолог Алтайского госуниверситета Дмитрий Папин прокомментировал находку исследователей-любителей из Алтайского центра изучения Мегалитов, которые обнаружили под Белокурихой любопытные каменные образования, напоминающие огромные головы грифона и дракона. 

Исследователи заявили, что это каменные изваяния, созданные людьми в древние времена, чем наделали шума в СМИ. Как писал представитель центра Руслан Переселков в своем блоге, главный мегалит представляет собой шестиметровую птицу и напоминает грифона, образ которого встречался в скифской культуре.

Другой камень, по его словам, весит более 120 тонн и выглядит как голова рептилии. Камни нашли на горе Мохнатая. Новость разошлась по ряду СМИ, в том числе зарубежных, таких как The Siberian Times и The earth chronicles.

«Это самые впечатляющие образцы мегалитов  из до сих пор найденных нами. Вообще, основные находки сделаны в 2013 и 2014 годах, но нам хотелось провести их дополнительные исследования», – рассказал «Алтайской правде» второй исследователь-любитель Александр Переселков.

Он также подчеркнул, что представители центра не называют себя учеными или археологами и не указывают точных датировок происхождения каменных изваяний, а на проверку найденного они потратили несколько лет.

Археологи к находкам отнеслисьь скептически. «Алтайская правда» показала фотографии «грифона» и «дракона» ведущему научному сотруднику барнаульской лаборатории археологии и этнографии Южной Сибири, доценту кафедры политической истории Алтайского госуниверситета, к. и. н. Дмитрию Папину. В июне он с группой других археологов выезжает на раскопки в окрестности Белокурихи и Белокурихи-2. По его словам, данная местность действительно малоизучена и представляет интерес для археологии.

«Могу дать предварительную оценку: уверен на 99,9%, что это природные объекты. Следов деятельности человека там не видно. Природная зона алтайских предгорий изобилует причудливыми скальными образованиями. Но они, как правило, являются лишь результатом эрозионных процессов, воздействия воды и ветра», – сказал он.

И все-таки судить по фото очень сложно, добавил ученый. «Мы всегда с большим вниманием и уважением относимся к труду исследователей-любителей. Поэтому в июне обязательно посетим данные объекты и разберемся, чем они являются на самом деле».

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Автор: Александр Май 27, 2017 02:45
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