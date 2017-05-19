Археологи нашли древний камень в Иерусалиме

СМИ сообщили, что израильские археологи нашли в предгорьях Иерусалима древний камень. Специалисты отметили, что возраст находки 9 тысяч лет.
Археологи отметили, что камень использовался для разведения костра.
Ученые предполагают, что такие бруски использовались именно как огниво: устройство позволяет быстро вращать деревянную ветку в заполненном горючим материалом отверстии.
Данный артефакт находился в районе Рамат-Бейт-Шемеше.
Кроме этого редкого камня археологи обнаружили при раскопках кости животных, кремневые орудия и фрагменты браслета, передает ТАСС.
Фото: pixabay.com
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Виктория
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андрей
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Селивёрстов Владимир Николаевич
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