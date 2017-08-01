Археологи нашли на Алтае косторезную мастерскую сарматского времени

В Республике Алтай нашли при раскопках старинные музыкальные инструменты и признаки древней косторезной мастерской.

В районе села Манжерок, на правом берегу Катуни почти у самого Чуйского тракта, работает археологический студотряд под руководством ведущего научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН Андрея Бородовского.

На городище Черемшанка обнаружили два сломанных костяных варгана, смахивающих на гребни для волос. Их возраст составил порядка двух тысяч лет. А сделали инструмент из ребер копытного животного. Такие инструменты широко использовали в гуннское время, сообщает сайт правительства Алтая.

Также найдены признаки косторезной мастерской сарматского времени: разные отходы от производства, костяные накладки на лук и наконечники стрел, небольшой косторезный нож и точильный камень.

««Майминцы» были впервые обнаружены 20 лет назад и выделены в отдельную культуру по своеобразной керамике, но найти их погребения и предметы быта, следовательно, фактически подтвердить ее реальное существование этой археологической культуры довелось мне», – говорит Андрей Бородовский.

По его словам, поселение «майминцев» было немногочисленным, но очень развитым – они сами создавали луки и музыкальные инструменты, прекрасно вырезали из кости.

Фото: altai-republic.ru