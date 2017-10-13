Археологи нашли на Алтае один из древнейших музыкальных инструментов

Александр
Автор: Александр Октябрь 13, 2017 17:45

Археологи Института археологии и этнографии СО РАН при раскопках на Алтае нашли, возможно, самый древний, по утверждению ученых, музыкальный инструмент в Евразии – комус (варган), выполненный из рога.  

На инструмент наткнулся отряд студентов под руководством доктора исторических наук Валерия Бородовского. Раскопки велись в низовьях Катуни. Находок было много, и одна из них – древний костяной комус скифо-сарматского времени. Речь идет об эпохе раннего железа, начале первого тысячелетия нашей эры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по науке Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслава Молодина.

Ученый отметил, что комусы известны и сейчас у алтайцев, тувинцев и сибирских татар. Но в наше время их делают из металла. Благодаря находке стало известно, что в древности они тоже были распространены.

«Из кости и столь древний подобный инструмент, насколько я знаю, найден впервые. Поэтому можно говорить, что это один из древнейших музыкальных инструментов», – сказал Молодин.

Древний комус представляет собой пластину из кости, разделенную на три полосы. Звук появляется за счет вибрирования одной из них.

Как отметил специалист, такие инструменты в первую очередь характерны для Азии. Их можно назвать этнографической чертой современных жителей южной Сибири. Это значит, появилась оно довольно давно.  

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Александр
Автор: Александр Октябрь 13, 2017 17:45
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