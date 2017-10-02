Археологический сад камней открыли в Барнауле

Александр
Автор: Александр Октябрь 2, 2017 15:45

В Барнауле появился Археологический сад камней. Презентовали его 1 октября в Алтайском госуниверситете, в рамках первого, выставочного, дня работы V (XXI) Всероссийского археологического съезда.

В Археологическом саду камней можно увидеть камни с копиями изображений древних наскальных рисунков эпохи бронзы, расположенных в Кош-Агачском районе и на реке Чаган-Узун в Горном Алтае.  

Право открыть сад предоставили председателю оргкомитета съезда, академику РАН, научному руководителю Института археологии и этнографии СО РАН Анатолию Деревянко, вице-президенту РАН, директору Института археологии РАН, члену Совета по науке и образованию при Президенте РФ, Николаю Макарову и ректору АлтГУ Сергею Землюкову, сообщают в вузе. 

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Александр
Автор: Александр Октябрь 2, 2017 15:45
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