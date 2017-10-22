Армагеддон произойдет в 2058 году: астероид, цунами, пыльная буря

Александр
Автор: Александр Октябрь 22, 2017 17:45

Дай только повод журналистам написать об очередном Армагеддоне. Армагеддоном нас страшат из года в год. Такое ощущение, что СМИ уже просто забавит эта тема, им нравится поднимать на уши народ и заставлять бежать в супермаркеты за запасами продуктов и необходимых товаров. Но, к счастью, мы успешно пережили множество самых ужасающих концов света.

Кстати, совсем недавно на нас должен был упасть астероид и смертельный метеоритный дождь, но Солнце продолжает светить, и люди продолжают свою жизнь на нашей планете. Но в глубине души уже каждый задает себе вопрос – когда же новый Армагеддон? Когда его ждать?

Итак, гибель планеты может вызвать падение астероида Круитни, пишет ToDay News Ufa. Это Космическое тело поразит все живое на Земле через 40 лет  — к 2058 году.

На этот раз ученые выразили уверенность в том, что если астероид не упадет на нас, то он спровоцирует падение других камней, что в итоге все-таки приведет к смертельному метеоритному дождю.

Поясним, если астероид упадет в океан, то Землю накроет цунами. Другой вариант – падение астероида на сушу может поднять в небо пыль, которая перекроет жителям планеты солнце на пару недель.  

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Александр
Автор: Александр Октябрь 22, 2017 17:45
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