Аромат розмарина благоприятно влияет на память

Запах, который имеет розмарин, может способствовать улучшению памяти.
Ученые из Великобритании провели исследование, согласно которому респонденты должны были выполнить несколько тестов на запоминание в помещениях с запахом розмарина и без него.
Выяснилось, что в комнате с запахом розмарина, участники эксперимента показали хорошие результаты, их показатели улучшились с 5% до 7%.
По данным исследователей, запах розмарина благотворно сказывается на памяти как взрослых, так и детей.
Фото: pixabay.com
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Светлана
ДаЧитать статью
-
Только те которые обязательно... учиться 2года и 10 месяцев...обычная 560рЧитать статью
-
Доктор А.В. Ушаков
Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…Читать статью
-
Саша
Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!Читать статью
-
КЛИМ ЧУГУНКИН
ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий