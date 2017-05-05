Аромат розмарина благоприятно влияет на память

Запах, который имеет розмарин, может способствовать улучшению памяти.

Ученые из Великобритании провели исследование, согласно которому респонденты должны были выполнить несколько тестов на запоминание в помещениях с запахом розмарина и без него.

Выяснилось, что в комнате с запахом розмарина, участники эксперимента показали хорошие результаты, их показатели улучшились с 5% до 7%.

По данным исследователей, запах розмарина благотворно сказывается на памяти как взрослых, так и детей.

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