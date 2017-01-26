Астероид размером с автобус успешно пролетел мимо Земли

Очередной астероид пролетел вблизи Земли накануне, утром 25 января.
Астрономы уже успели рассчитать, что небесное тело было размером с автобус.
Специалисты заявили, что ширина астероида может достигать от 5 до 13 метров, скорость же его полета составляла 26 700 километров в час.
Однако ученые заблаговременно высчитали, что такой угрозы столкновения не существует.
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