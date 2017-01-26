Астероид размером с автобус успешно пролетел мимо Земли

Очередной астероид пролетел вблизи Земли накануне, утром 25 января.

Астрономы уже успели рассчитать, что небесное тело было размером с автобус.

Специалисты заявили, что ширина астероида может достигать от 5 до 13 метров, скорость же его полета составляла 26 700 километров в час.

Однако ученые заблаговременно высчитали, что такой угрозы столкновения не существует.