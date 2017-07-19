Астрономы нашли в Солнечной системе новую Планету Х

Ученые Калифорнийского технологического института в США Майк Браун и Константин Батыгин заявили, что за пределами орбиты Плутона может находиться некая Планета Х.
Как сообщает Lenta.ru, если девятая планета действительно есть, то она больше Земли по массе в 10 раз. При этом своими свойствами, вероятнее всего, напоминает газовый гигант Нептун.
По мнению астрономов, загадочная Планета Х делает оборот вокруг Солнца за 15 тыс. лет. Ученые не знают, как произошла эта планета, но предполагают, что она была выбита из протопланетного диска вблизи Солнца примерно 4,5 млрд лет назад.
Имеющееся на Земле оборудование не способно увидеть излучение небесного тела, так как оно расположилось слишком далеко от Солнца.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
-
Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
-
Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
-
Толик
Спасибо!Читать статью
-
Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий