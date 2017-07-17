Астрономы поймали странные сигналы с близкой к Земле звезды

Александр
Автор: Александр Июль 17, 2017 21:45

Астрономы из Пуэрто-Рико зафиксировали странные сигналы, которые шли от близкой к нашей планете звезды. Красный карлик Ross 128 расположен всего лишь в 11 световых годах от Земли. При этом он в 2 тыс. 800 раз тусклее, чем наше Солнце.

Ученые фиксировали эти сигналы в течение десяти минут, причем они были «почти периодическими». Как отмечает издание Fainaidea.com, также исследователи называют их «весьма своеобразными».

Пока точно не ясно, что это такое: разумное послание или космические «помехи». Руководитель группы астрономов Абель Мендес называет маловероятной возможность передачи сигнала разумной внеземной жизнью. В то же время полностью не исключает такой возможности.

Но, может быть, эти сигналы вызвала звездная вспышка. Выплеск энергии с поверхности звезды нередко вызвает мощные радиосигналы.

Пока же ясности в этом вопросе нет. Природа зафиксированных сигналов не разгадана. Астрономы продолжают следить за звездой, надеясь поймать новые сигналы. Быть может, они помогут пролить свет на эту загадку.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Июль 17, 2017 21:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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