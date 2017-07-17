Астрономы поймали странные сигналы с близкой к Земле звезды

Астрономы из Пуэрто-Рико зафиксировали странные сигналы, которые шли от близкой к нашей планете звезды. Красный карлик Ross 128 расположен всего лишь в 11 световых годах от Земли. При этом он в 2 тыс. 800 раз тусклее, чем наше Солнце.

Ученые фиксировали эти сигналы в течение десяти минут, причем они были «почти периодическими». Как отмечает издание Fainaidea.com, также исследователи называют их «весьма своеобразными».

Пока точно не ясно, что это такое: разумное послание или космические «помехи». Руководитель группы астрономов Абель Мендес называет маловероятной возможность передачи сигнала разумной внеземной жизнью. В то же время полностью не исключает такой возможности.

Но, может быть, эти сигналы вызвала звездная вспышка. Выплеск энергии с поверхности звезды нередко вызвает мощные радиосигналы.

Пока же ясности в этом вопросе нет. Природа зафиксированных сигналов не разгадана. Астрономы продолжают следить за звездой, надеясь поймать новые сигналы. Быть может, они помогут пролить свет на эту загадку.

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