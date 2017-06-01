Астрономы рассказали о новых тайнах Сатурна

Группа ученых в Японии и Франции пришла к новому умозаключению — спутники Сатурна могли рождаться и умирать до 20-30 раз за всю историю существования этой планеты.

Как передает Лента.ру, астрономы смоделировали эволюцию предшественников двух крупных лун Сатурна. По мнению экспертов, если на орбите вокруг Сатурна имеются крупные осколки, то за несколько десятилетий они сформировали бы одну крупную луну.

В том случае, если вокруг второй по величине планеты образуются мелкие обломки, они создают два-три крупных спутника.

Авторы отмечают, что за все время существования Сатурна на его орбите могли образоваться и исчезнуть до 30 поколений лун и колец.

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