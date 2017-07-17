Астрономы рассмотрели «грецкий орех» в Млечном Пути

Александр
Автор: Александр Июль 17, 2017 21:45

Ученые пока не изобрели космический корабль, который сумел бы взлететь над галактикой Млечный Путь и сфотографировать вид сверху. Однако после долгих исследований астрономы пришли к выводу, что строение нашей галактики напоминает грецкий орех.

Центр галактики, представляющий собой скопление звезд, молекулярных облаков и пыли, ученые сравнили с орешком, который находится в скорлупе, пишут «Актуальные новости».

Также специалисты составили 3D-карту траектории движения звезд. Именно она помогла рассмотреть в Млечном Пути форму ореха. 

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Александр
Автор: Александр Июль 17, 2017 21:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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