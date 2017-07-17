Астрономы рассмотрели «грецкий орех» в Млечном Пути

Ученые пока не изобрели космический корабль, который сумел бы взлететь над галактикой Млечный Путь и сфотографировать вид сверху. Однако после долгих исследований астрономы пришли к выводу, что строение нашей галактики напоминает грецкий орех.

Центр галактики, представляющий собой скопление звезд, молекулярных облаков и пыли, ученые сравнили с орешком, который находится в скорлупе, пишут «Актуальные новости».

Также специалисты составили 3D-карту траектории движения звезд. Именно она помогла рассмотреть в Млечном Пути форму ореха.