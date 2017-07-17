Астрономы рассмотрели «грецкий орех» в Млечном Пути

Ученые пока не изобрели космический корабль, который сумел бы взлететь над галактикой Млечный Путь и сфотографировать вид сверху. Однако после долгих исследований астрономы пришли к выводу, что строение нашей галактики напоминает грецкий орех.
Центр галактики, представляющий собой скопление звезд, молекулярных облаков и пыли, ученые сравнили с орешком, который находится в скорлупе, пишут «Актуальные новости».
Также специалисты составили 3D-карту траектории движения звезд. Именно она помогла рассмотреть в Млечном Пути форму ореха.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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