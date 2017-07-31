Астрономы узнали, что будет, если вылить на Солнце ведро воды

Ученые из США узнали, что произойдет, если на Солнце вылить огромное ведро воды. Они разработали специальную программу, при помощи которой удалось смоделировать такую ситуацию.

Как выяснили исследователи, если облить горячий предмет на Земле, то вода потушит огонь. Но в Космосе нет воздуха, так что потушить Солнце не получится до тех пор, пока внутри него протекает синтез.

Светило будет просто сжигать жидкость. Поэтому, если вылить на него воду, звезда станет лишь горячее и в шесть раз ярче, сообщает «Росбалт».

Напомним, астрономы полагают, что Солнце будет оставаться таким, как сейчас еще пять миллиардов лет. Затем оно станет красным гигантом. В несколько раз вырастет его температура, тогда на Земле закипят океаны, а суша станет пустырем. После этого звезда превратится в белый карлик.