Астрономы узнали, что будет, если вылить на Солнце ведро воды

Ученые из США узнали, что произойдет, если на Солнце вылить огромное ведро воды. Они разработали специальную программу, при помощи которой удалось смоделировать такую ситуацию.
Как выяснили исследователи, если облить горячий предмет на Земле, то вода потушит огонь. Но в Космосе нет воздуха, так что потушить Солнце не получится до тех пор, пока внутри него протекает синтез.
Светило будет просто сжигать жидкость. Поэтому, если вылить на него воду, звезда станет лишь горячее и в шесть раз ярче, сообщает «Росбалт».
Напомним, астрономы полагают, что Солнце будет оставаться таким, как сейчас еще пять миллиардов лет. Затем оно станет красным гигантом. В несколько раз вырастет его температура, тогда на Земле закипят океаны, а суша станет пустырем. После этого звезда превратится в белый карлик.
Читайте также
- Психологи определили признаки настоящей любви 0 25.Янв
- Самые опасные для психики диеты обнародованы учеными 0 24.Янв
- Разгадка НЛО: опубликовано видео с древними постройками на Луне 0 01.Фев
- Дешевая еда прививает человеку чувство вины 0 01.Мар
- Видео: загадочная планета Нибиру предвещает конец света 0 25.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Нурбек
Цена вопросаЧитать статью
-
Софья
Какой проходной балл? / Строений балл?Читать статью
-
Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
-
Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
-
Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий