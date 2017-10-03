Астрономы зафиксировали гигантский астероид, который движется к Земле

Очередной астероид пролетел вблизи Земли накануне 2 октября. Астрономы успели рассчитать, что небесное тело было размером с автобус.

Эксперты заявили, что ширина астероида составляла от 6,3 до 14 метров. Однако ученые заблаговременно высчитали, что угрозы столкновения не существует. Небесное тело прошло на расстоянии 87 тысяч километров от нашей планеты.

На данный момент ученые отмечают, что к Земле движется еще один астероид. 2012 TC4 пролетит от планеты всего в 43 тысячах километрах уже 12 октября. Его размеры оцениваются в радиусе 12–27 метров, что сравнимо с метеоритом, вошедшим в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года. Тогда небесное тело рухнуло в Челябинской области, пишут «Известия».

Космические камни, способные на такие разрушения, приближаются к нам с тревожной частотой. На самом деле среднестатистический человек, проживающий на мирной территории, имеет примерно в 30 раз больше шансов умереть от регионального падения астероида, чем от терактов, говорят ученые.