Авиационные масла: виды

Масла, используемые, в двигателях для авиации, обладают узким использованием, потому что для разных видов моторов существует свой тип смазочного вещества.

Сегодня изготовляют специальное масла для таких видов двигателя:

поршневых;

газотурбинных.

Данные виды моторов стоят, как в самолётах, так и в вертолётах. Перейдя по ссылке http://crew-shop.com.ua/oborudovanie/aviatsionnoe-maslo можно подобрать авиационное масло.

Виды масел для авиации

Масла различают для:

1.Поршневого мотора. 2.Газотурбинного и турбореактивного.. 3.Газотурбинного турбовинтового мотора. 4.Вертолётов.

Первый вид смазочного средства, обладает высокой термостойкостью, потому что в поршневой зоне при работе создаётся высокая температура. Когда нужно осуществить выбор смазочного материала, следует посмотреть, какой смазочной способностью он обладает, есть ли в нём примеси, стабильно ли оно к окислению, как долго оно хранится?

Второй вид масла, применяемый в турбореактивных моторах, находится в изоляции от зоны, где сгорает топливо, а кроме этого отсутствует скольжение, как в поршневом двигателе. Поэтому смазочная способность данного вида масла не так важна, но её также нельзя сбрасывать с учёта. Основным показателем хорошего масла является её термостойкость, так как данные двигатели обладают температурой во время работы свыше 300 град. В моторе газотурбинного вида смазочный материал необходим, как защитник всех узлов, стоящих в моторе от трения, так и для того чтобы отвести тепло. К смазочным веществам, которые используются в моторах турбореактивного типа, предъявляются другие показатели, которыми они должны обладать:

высокой прокачкой при минусовых температурах;

возможностью работать при -50 градусах и +200 градусов;

прекрасной вязкостью;

минимальным окислением.

К смазочным средствам, применяемых для моторов турбовинтового вида, также предъявляются свои показатели, заключающиеся в:

хорошей прокачке, при минусовых значениях температур;

припятствововании преждевременному износу деталей мотора;

инертности к тем материалам, которые использовались при изготовлении узлов мотора;

устойчивости к воздействиям окислительных свойств, при работе при повышенных показателях температур.

Для вертолётов в основном пользуются смесями из масел.