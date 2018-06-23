Авиационные масла: виды

mavit
Автор: mavit Июнь 23, 2018 02:11

Авиационные масла: виды

Масла, используемые, в двигателях для авиации, обладают узким использованием, потому что для разных видов моторов существует свой тип смазочного вещества. 

Сегодня изготовляют специальное масла для таких видов двигателя:
поршневых;
газотурбинных.
Данные виды моторов стоят, как в самолётах, так и в вертолётах. Перейдя по ссылке http://crew-shop.com.ua/oborudovanie/aviatsionnoe-maslo можно подобрать авиационное масло.
Виды масел для авиации
Масла различают для:
1.Поршневого мотора. 2.Газотурбинного и турбореактивного.. 3.Газотурбинного турбовинтового мотора. 4.Вертолётов.
Первый вид смазочного средства, обладает высокой термостойкостью, потому что в поршневой зоне при работе создаётся высокая температура. Когда нужно осуществить выбор смазочного материала, следует посмотреть, какой смазочной способностью он обладает, есть ли в нём примеси, стабильно ли оно к окислению, как долго оно хранится?
Второй вид масла, применяемый в турбореактивных моторах, находится в изоляции от зоны, где сгорает топливо, а кроме этого отсутствует скольжение, как в поршневом двигателе. Поэтому смазочная способность данного вида масла не так важна, но её также нельзя сбрасывать с учёта. Основным показателем хорошего масла является её термостойкость, так как данные двигатели обладают температурой во время работы свыше 300 град. В моторе газотурбинного вида смазочный материал необходим, как защитник всех узлов, стоящих в моторе от трения, так и для того чтобы отвести тепло. К смазочным веществам, которые используются в моторах турбореактивного типа, предъявляются другие показатели, которыми они должны обладать:
высокой прокачкой при минусовых температурах;
возможностью работать при -50 градусах и +200 градусов;
прекрасной вязкостью;
минимальным окислением.
К смазочным средствам, применяемых для моторов турбовинтового вида, также предъявляются свои показатели, заключающиеся в:
хорошей прокачке, при минусовых значениях температур;
припятствововании преждевременному износу деталей мотора;
инертности к тем материалам, которые использовались при изготовлении узлов мотора;
устойчивости к воздействиям окислительных свойств, при работе при повышенных показателях температур.
Для вертолётов в основном пользуются смесями из масел.

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mavit
Автор: mavit Июнь 23, 2018 02:11
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