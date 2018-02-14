Автомобиль Tesla выпустили в открытый космос. Видео

Американская компания SpaceX запустила к сторону Марса ракету Falcon Heavy, внутри которой находился автомобиль Tesla с открытым верхом и манекеном за рулем. Машина выпущена в открытый космос. На видео миссию сопровождает песня легендарного британского исполнителя Дэвида Боуи.

Ракету запустили под бурные авации восторженных зрителей с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде. Автомобиль на ее борту принадлежит основателю SpaceX Илону Маску.

Видео с прямой трансляции:

Falcon Heavy была отправлена с той же стартовой площадки, с которой к Луне отправлялся «Аполлон-11» с Нилом Армстронгом. После старта от ракеты отделились два разгонных блока. Третий вывел груз на путь к орбите вокруг Солнца. Затем третий разгонный блок следом за первыми двумя вернулся на Землю, а машина осталась в космическом пространстве.

Предполагается, что Tesla будет путешествовать в космосе сама по себе. Как и другие космические тела, она будет обращаться вокруг Солнца, приближаясь то к Земле, то к Марсу.

Таким запуск показали иллюстраторы компании:

Для видео с запуском неслучайно выбрали песню рок-звезды Дэвида Боуи. Он много пел о космосе и Марсе. После его смерти поклонники говорили, что Дэвид вернулся домой – на Марс. Интересно, что в стереосистеме выпущенной в космос машины тоже играет композиция Дэвида Боуи.

Как сообщает «РИА Новости», с успешным запуском Илона Маска поздравил Дональд Трамп. «Это достижение наряду с коммерческими и международными партнерами НАСА продолжает демонстрировать американское мастерство в самом лучшем свете», – подчеркнул он.

Ранее «Алтайская правда» писала о планах Илона Маска по колонизации Марса.