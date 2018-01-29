Бактерии теперь могут красить джинсы

Биохимики провели генную модификацию бактерий, в результате чего эти микроорганизмы «научились» красить ткань в цвет индиго. Этот способ окрашивания должен стать более экологичным и выгодным.
Пока в производстве джинсовой одежды окрашивание происходит путем достаточно грязного химического синтеза, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на Nature. Не только сам процесс окрашивания, но и получение самого красителя создают опасность для окружающей среды.
Способ окраски бактериями пока слишком дорогой. Однако ученые рассчитывают со временем сделать его более дешевым.
Для создания пяти граммов краски требуется несколько литров специальных бактерий.
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