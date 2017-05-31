Барнаульский планетарий готовит сюрпризы на День защиты детей

Барнаульский планетарий представит специальную программу для детей на праздник 1 июня. Кроме того, на протяжении всего месяца для малышей организуют бесплатные сеансы.

В День защиты детей в планетарии покажут программу «Веселое звездное лето» с играми и конкурсами. В первый день лета посетителей встретит Звездочет, который познакомит их с созвездиями, расскажет, как наблюдать за звездным небом.

В будние дни июня дети смогут посещать бесплатные сеансы мультимедийной программы «Небо в русских сказках».