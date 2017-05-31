Барнаульский планетарий готовит сюрпризы на День защиты детей

Барнаульский планетарий представит специальную программу для детей на праздник 1 июня. Кроме того, на протяжении всего месяца для малышей организуют бесплатные сеансы.
В День защиты детей в планетарии покажут программу «Веселое звездное лето» с играми и конкурсами. В первый день лета посетителей встретит Звездочет, который познакомит их с созвездиями, расскажет, как наблюдать за звездным небом.
В будние дни июня дети смогут посещать бесплатные сеансы мультимедийной программы «Небо в русских сказках».
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Надя
Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?Читать статью
-
Виктория
Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?Читать статью
-
Зарин
Кдк вы суперЧитать статью
-
андрей
Неплохо пороботалиЧитать статью
-
Селивёрстов Владимир Николаевич
Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий