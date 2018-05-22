Барнаульцев приглашают рассмотреть «веснушки на Солнце» в телескоп

Александр
Автор: Александр Май 22, 2018 23:45

Планетарий Барнаула 3 мая, в Международный праздник Солнца, устроит праздник «Солнце – это звезда!». Для гостей организуют игровую программу с викториной, конкурс рисунков на асфальте. Если погода будет ясной, барнаульцы смогут заглянуть в телескоп, чтобы увидеть светило «крупным планом».

Праздник пройдет 3 мая на астрономической площадке рядом с планетарием. Начнется он в 11:30. В 12:00 в планетарии пройдет бесплатный сеанс мультимедийной программы «Влияние Солнца на Землю» для детей от 10 лет.

С 12:30 при условии хорошей погоды на открытой площадке можно будет заглянуть в телескоп, чтобы увидеть пятна на Солнце, которые еще называют «веснушками», сообщают в планетарии.

Барнаул 

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