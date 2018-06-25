Бийские ученые работают над уникальными разработками

Александр
Автор: Александр Июнь 25, 2018 05:45

В Институте проблем химико-энергетических технологий (Бийск) совершенствуют технологию производства бактериальной целлюлозы, позволяющую удешевить этот биосовместимый материал.

Как пишет «Бийский рабочий», уникальные свойства бактериальной целлюлозы заставляют ученых всего мира трудиться над ее созданием. С помощью этого материала заменяют кровеносные сосуды и хрящи, останавливают кровотечения, делают пленочные солнечные батареи и новое ракетное топливо.

Ученые ИПХЭТ проводят опыты по созданию бактериальной целлюлозы из мискантуса-травянистого растения, растущего на Алтае. Уникальность бийских разработок не только в этом. В институте целлюлозу производит симбиотическая культура, состоящая из уксуснокислых бактерий и дрожжей. Эти микроорганизмы вступают во взаимодействие, производя вещества, помогающие друг другу. Поэтому они неприхотливы и легко адаптируются к новым условиям.

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