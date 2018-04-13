Биопотенциал Алтайского края обсуждают на международном уровне

Достижения и перспективы развития биотехнологической индустрии обсуждают в эти дни на базе технического вуза в Барнауле. Ведь у Алтайского края есть все шансы занять ведущие позиции в развитии биотехнологической индустрии России.

Уже четыре года в Алтайском крае активно разрабатываются и проходят испытания промбиотические добавки для повышения продуктивности животных. Сегодня их применяют более 80 хозяйств по всей стране, в том числе 30 алтайских. Кроме того, в регионе широко используются другие биотехнические препараты. В сельском хозяйстве это закваски и консерванты для заготовки кормов, средства защиты и стимулирования роста растений.

Во многом поэтом представители учреждений образования и науки, региональных отраслевых союзов, производители сельхозтоваров и продуктов питания, органов исполнительной власти всего Сибирского федерального округа собрались здесь на межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «От биопродуктов к биоэкономике».

В приветственном адресе губернатор региона Александр Карлин отметил, что вложения в биоиндустрию в буквальном смысле становятся инвестициями в будущее, оздоровление окружающей среды и повышение качества жизни, сообщает пресс-служба губернатора.

Уже сегодня Алтайский край является одним из главных участников проекта «Сибирская биотехнологическая инициатива», направленного на повышение общей конкурентоспособности российского биотехнологического сектора. Именно наш регион одним из первых внедрил кластерный подход в практику регионального управления и поддерживает общероссийский курс на совершенствование биотехнологий. Теперь об этом подробно узнают и представители других регионов.

Барнаул