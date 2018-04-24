Биотехнологии Алтайского края оценили на высоком уровне

Регионом, у которого есть ряд конкурентных преимуществ и ресурсов для развития биотехнологий, назвал Алтайский край – директор по акселерации проектов в сфере агро- и промышленных биотехнологий Фонда «Сколково» Роман Куликов.

Эксперт уверен, что наш край обладает значительными компетенциями в этих сферах, подчеркивают в региональном Минэкономразвития. Учитывая, что сейчас в России мы имеем огромный запрос на импортозамещающие технологии в сельском хозяйстве, темп внедрения биотехнологий в агропромышленности можно сравнить с прорывом в области IT.

Объем сделанной работы на Алтае большой. Край регулярно организует дискуссионные и экспертные площадки по данным направлениям, такие как Агропромышленный форум «Всероссийский день поля», Столыпинская конференция, Международный биотехнологический симпозиум «БиоАзия».

Учитывая, что к числу перспективных направлений относят пробиотики для растений и животных, биопестициды для растений, то есть замену химических антибиотиков и пестицидов на биопрепараты, в этих направлениях алтайские вузы и НИИ обладают значительными компетенциями. А сырьевая база биотехнологических производств может гарантированно опираться на богатые и разнообразные сельскохозяйственные и уникальные природные ресурсы Алтайского края.

А функционирование Алтайского биофармацевтического кластера создает условия для развития новых направлений.