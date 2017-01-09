Большинство левшей рождаются зимой из-за недостатка солнечного света

Александр
Автор: Александр Январь 9, 2017 13:45

Исследователи из Великобритании  провели эксперимент среди 13 тысяч добровольцев.  Ученые решили выявить фактор, который влияет на то, что человек рождается правшой или левшой.

Выяснилось, из  13 тысяч принимавших участие в эксперименте 9% были левшами мужского пола и 7,5% левшами женского пола. Интересно, большинство этих людей родились в зимнее время года — с ноября по январь.

Эксперты выдвинули гипотезу о том, что, на этот фактор может влиять количество впитываемого беременной женщиной солнечного света.

Таким образом, если женщина во время вынашивания ребенка мало времени проводит при солнечном свете, возрастает вероятность, что ребенок будет левшей, пишет портал наш сайт.

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Александр
Автор: Александр Январь 9, 2017 13:45
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