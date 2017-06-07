Британские ученые нашли идеальные размеры тела человека

Ученые из университета Ньюкасла в Великобритании вычислили идеальные размеры человеческого тела. Результаты им удалось получить при помощи интерактивной 3D-программы.

В исследовании приняли участие 40 гетеросексуальных пар в возрасте 19-20 лет. Мужчины и женщины должны были описать тело представителей собственного и противоположного пола, которое считают идеальным. С помощью специальной 3d-программы они самостоятельно моделировали привлекательное, по их мнению, тело.

После этого ученые посчитали индекс массы тела (ИМТ) полученных «субъектов», определили объемы талии, груди и других показателей. Оказалось, что представители обоих полов предпочитают спортивные подтянутые тела. По мнению женщин, у идеального мужчины должны быть накаченная грудь, широкие плечи и тонкая талия, а индекс массы тела – около 25. Для себя женщины выбирали большую грудь и всегда указывали ИМТ меньше, сем у себя.

Мужчины выбирали себе накаченные ноги и грудь. Для 20 мужчин из 40 идеальное тело – это тело, у которого ИМТ меньше собственного. Для женщин они выбирали стройную фигуру с индексом около 19. Также представители сильного пола желали видеть у дам большую грудь.

В результате вышло, что женщина должна быть стройной и подтянутой, а мужчина мускулистым и широким. По мнению ученых, такие представления у человека заложены природой, поскольку «особи» именно с такими параметрами тела ассоциируются с высокой вероятностью продолжения рода.

Также эксперты отметили, что женщины переоценивают форму груди, а мужчины – накаченных ног. Для противоположного пола эти данные не имеют никакого значения, пишут «Актуальные новости».