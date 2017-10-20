Британские ученые открыли секрет здоровой старости

Александр
Автор: Александр Октябрь 20, 2017 01:45

Чтобы прожить долгую жизнь, сохранить активность, светлый ум и работоспособность, достаточно отказаться от обработанных пищевых продуктов в пользу большого количества фруктов, овощей и цельных зерен. К такому выводу пришли британские ученые и опубликовали результаты исследования на эту тему в The Journals of Gerontology: Series A.

Как пишет Lenta.ru, ученые долгое время наблюдали за 969 британскими мужчинами и женщинами, которые родились в марте 1946 года. Авторы исследования отслеживали их пищевые привычки респондентов и состояние здоровья в пожилом возрасте.

Оказалось, что те, кто питался правильно и соблюдал режим дня, дольше живут и лучше себя чувствуют.

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Александр
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