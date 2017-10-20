Британские ученые открыли секрет здоровой старости

Чтобы прожить долгую жизнь, сохранить активность, светлый ум и работоспособность, достаточно отказаться от обработанных пищевых продуктов в пользу большого количества фруктов, овощей и цельных зерен. К такому выводу пришли британские ученые и опубликовали результаты исследования на эту тему в The Journals of Gerontology: Series A.
Как пишет Lenta.ru, ученые долгое время наблюдали за 969 британскими мужчинами и женщинами, которые родились в марте 1946 года. Авторы исследования отслеживали их пищевые привычки респондентов и состояние здоровья в пожилом возрасте.
Оказалось, что те, кто питался правильно и соблюдал режим дня, дольше живут и лучше себя чувствуют.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Альбина
Отличный посредник.Читать статью
-
Альбина
Классный сервис. Постоянно пользуюсь. Очень быстрая доставка из США до Москвы посылка доезжает за 7 дней.Читать статью
-
Екатерина
А какой проходной балл???Читать статью
-
Андрей
Нравится статьяЧитать статью
-
Анна
Какие предметы нужно сдавать что бы поступить на специалиста по туризму ?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий