Британские ученые открыли секрет здоровой старости

Чтобы прожить долгую жизнь, сохранить активность, светлый ум и работоспособность, достаточно отказаться от обработанных пищевых продуктов в пользу большого количества фруктов, овощей и цельных зерен. К такому выводу пришли британские ученые и опубликовали результаты исследования на эту тему в The Journals of Gerontology: Series A.

Как пишет Lenta.ru, ученые долгое время наблюдали за 969 британскими мужчинами и женщинами, которые родились в марте 1946 года. Авторы исследования отслеживали их пищевые привычки респондентов и состояние здоровья в пожилом возрасте.

Оказалось, что те, кто питался правильно и соблюдал режим дня, дольше живут и лучше себя чувствуют.