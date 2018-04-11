Брови сыграли важную роль в выживании человека – ученые

Ученые из Университета Йорка провели исследование, которое показало, что надбровные дуги сыграли важную роль в выживании людей. В дикой природе ярко выраженный изгиб кости над бровью указывал на агрессию и господство, как рога у оленя. Со временем роль бровей изменилась, но осталась значимой.

По словам профессора анатомии Пола О'Хиггинса, у архаичных гоминидов (семейство наиболее прогрессивных приматов, включающее людей) наблюдалась особенность – увеличение в костях бровей. Такое происходит, например, у мандрил – ярко окрашенные опухоли по обе стороны морды показывают статус доминирующих самцов, пишут «Актуальные новости».

Исследователи использовали 3D-инженерное программное обеспечение, чтобы осмотреть хребет бровей гейдельбергского человека, жившего 600-200 тыс. лет назад. После продолжительного исследования выяснилось, что кость над глазами у людей с годами уменьшалась. Это связано с переходом от охоты к земледелию.

Постепенно более активной стала мимика бровей. Люди учились выражать сложные эмоции и понимать других. Движения бровью — это кросс-культурный знак признания и открытости для социального взаимодействия.