Быстрая ходьба снижает риск смерти – ученые

Александр
Автор: Александр Июнь 13, 2018 23:45

Группа британских, австралийских и ирландских ученых пришла к выводу, что быстрая ходьба привела к снижению смертности от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания.

Специалисты проанализировали активность 50255 тысяч британцев, сообщает «Nplus1». Испытуемые проходили опрос, также должны были определенное количество раз заниматься ходьбой. Затем они описывали свою скорость ходьбы, как медленную, быструю, обычную.

В следующие два года ученые собирали информацию о смертях участников выборки от разных причин, также анализировали риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что быстрая ходьба снижает смертность от всех причин среднем на 20%. При этом у пожилых людей эффект вдвое сильней.

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Александр
Автор: Александр Июнь 13, 2018 23:45
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  • Иван

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