Бывший сотрудник NASA: Пришельцы прячут свои корабли в кольцах Сатурна

Экс-сотрудник американского национального агентства по аэронавтике и исследованиям космического пространства Норманн Бергун заявил, что инопланетяне прячут свои космические корабли в кольцах Сатурна.
Бывший работник NASA считает, что космический флот инопланетных жителей постоянно расширяется, а часть кораблей сменила локацию и теперь находится около Урана и Юпитера, сообщает Vistanews.
Более того, американец уверен, что инопланетяне сами формируют кольца вокруг планет. Причем кораблей может скопиться слишком много, из-за чего пришельцам придется перейти от наблюдения к активным действиям.
Удивительную гипотезу сразу же поддержали уфологи. Они не сомневаются: Бергун раскрыл одну из тайн космического агентства. Некоторые исследователи-любители даже заявили, что лично наблюдали корабли пришельцев около колец Сатурна.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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