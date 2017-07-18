Бывший сотрудник NASA: Пришельцы прячут свои корабли в кольцах Сатурна

Экс-сотрудник американского национального агентства по аэронавтике и исследованиям космического пространства Норманн Бергун заявил, что инопланетяне прячут свои космические корабли в кольцах Сатурна.

Бывший работник NASA считает, что космический флот инопланетных жителей постоянно расширяется, а часть кораблей сменила локацию и теперь находится около Урана и Юпитера, сообщает Vistanews.

Более того, американец уверен, что инопланетяне сами формируют кольца вокруг планет. Причем кораблей может скопиться слишком много, из-за чего пришельцам придется перейти от наблюдения к активным действиям.

Удивительную гипотезу сразу же поддержали уфологи. Они не сомневаются: Бергун раскрыл одну из тайн космического агентства. Некоторые исследователи-любители даже заявили, что лично наблюдали корабли пришельцев около колец Сатурна.