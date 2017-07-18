Бывший сотрудник NASA: Пришельцы прячут свои корабли в кольцах Сатурна

Александр
Автор: Александр Июль 18, 2017 11:45

Экс-сотрудник американского национального агентства по аэронавтике и исследованиям космического пространства Норманн Бергун заявил, что инопланетяне прячут свои космические корабли в кольцах Сатурна. 

Бывший работник NASA считает, что космический флот инопланетных жителей постоянно расширяется, а часть кораблей сменила локацию и теперь находится около Урана и Юпитера, сообщает Vistanews.

Более того, американец уверен, что инопланетяне сами формируют кольца вокруг планет. Причем кораблей может скопиться слишком много, из-за чего пришельцам придется перейти от наблюдения к активным действиям.

Удивительную гипотезу сразу же поддержали уфологи. Они не сомневаются: Бергун раскрыл одну из тайн космического агентства. Некоторые исследователи-любители даже заявили, что лично наблюдали корабли пришельцев около колец Сатурна.

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Александр
Автор: Александр Июль 18, 2017 11:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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